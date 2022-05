Fin de « Plus belle la vie » : c’est officiel, France 3 confirme l’arrêt de PBLV et promet un final à la hauteur !

4.9 ( 13 )

Fin de « Plus belle la vie » : France 3 confirme l’arrêt de PBLV et promet un final à la hauteur ! C’est cette fois officiel ! Après les infos du Parisien, France 3 vient d’officialiser via un communiqué la fin de l’aventure « Plus belle la vie », tout au moins sur la chaîne.







Publicité





Fin de « Plus belle la vie » : c’est officiel, France 3 confirme l’arrêt de PBLV

Voici le communiqué officiel de France 3 qui nous promet un final à la hauteur…

En 2004, France Télévisions a fait le pari audacieux avec Telfrance de lancer le feuilleton quotidien Plus belle la vie, une création inédite qui met en scène jour après jour la vie des habitants du quartier fictif du Mistral, à Marseille. Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l’histoire et une marque forte de France 3. Transgénérationnel, ancré dans la proximité, l’authenticité et les réalités de la société française dans toute sa diversité, depuis bientôt 18 ans Plus belle la vie interpelle, fait écho aux grandes questions qui font débat, sans oublier une indispensable dose de légèreté et de bienveillance.



Publicité





Les attentes des téléspectateurs et la consommation des programmes ont évolué depuis 18 ans. Dans ce contexte, un renouvellement de l’offre créative est nécessaire. Ce jeudi 5 mai 2022, la direction de France Télévisions a annoncé aux équipes de Plus belle la vie, à Marseille, que cette saison serait la dernière. Plus belle la vie conclura ainsi son long parcours à l’antenne en novembre 2022.

Nous remercions chaleureusement les téléspectateurs de Plus belle la vie de leur confiance et leur fidélité, ainsi que les équipes de Telfrance, les auteurs particulièrement, dont l’engagement et l’investissement, aux côtés des équipes de France Télévisions et des moyens de La Fabrique, ont permis une telle longévité. Le groupe salue également le talent et l’engagement des comédiens qui, tout au long de ces 18 années, se sont investis, ont partagé leur enthousiasme dans cette aventure collective.

Comme annoncé aujourd’hui aux équipes, l’arrêt de Plus belle la vie n’est pas seulement une fin et doit marquer le début d’une nouvelle histoire avec Marseille et sa Région. Nous voulons continuer le chemin entamé il y a si longtemps. France Télévisions va s’engager dans un nouveau pacte créatif à Marseille, dans la prolongation du plan France 2030. Ce pacte doit se traduire par le tournage de nouvelles séries originales, qui permettront d’irriguer la fiction de France Télévisions de nouveaux contenus à destination de toutes les générations. Cette dynamique de renouveau créatif permettra à Marseille de rayonner et aux professionnels du secteur local de la culture de continuer à exercer leurs talents et leur métier.

La chaîne n’oubliera ni le public, ni celles et ceux qui ont contribué à faire de Plus belle la Vie une série qui a marqué l’histoire de la télévision et fait partie de notre patrimoine commun. La fin du feuilleton sera à la hauteur de ce qu’il a apporté aux Français pendant de nombreuses années. Dès aujourd’hui, nous nous engageons à boucler dignement cette magnifique et longue histoire avec notre public et l’ensemble des talents qui l’ont façonnée, derrière et devant la caméra.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note