Ici tout commence du 25 mai : Constance ment à Charlène (résumé + vidéo épisode 407)

Ici tout commence du 25 mai, résumé et vidéo de l’épisode 407 – Alors que Charlène a de plus en plus de doutes sur Constance et Zacharie, ce soir sa mère lui ment dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Charlène propose à Constance de passer leur pause déjeuner ensemble. Mais Constance doit retrouver Zacharie et ment à sa fille…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 407



Malgré elle, Constance s’enfonce dans ses mensonges. Elle accepte de voir Zacharie en cachette et prétexte à Charlène d’avoir un rendez-vous avec la directrice de sa future école d’ostéopathie…

Et de son côté, Théo embarque à son tour Célia pour une soirée surprise. Pour se protéger, Salomé ment sur ses sentiments… et en souffre.

Ici tout commence – extrait vidéo du 25 mai

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

