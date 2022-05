Ici tout commence du 4 mai : Jasmine et Axel, le clash (résumé + vidéo épisode 392)

4.2 ( 5 )

Ici tout commence du 4 mai, résumé et vidéo de l’épisode 392 – Jasmine n’a pas digéré qu’Axel ait accepté d’aller au bal de promo avec Salomé dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et ce soir, quelques heures avant le bal, ça va tourner au clash entre Jasmine et Axel…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : un terrible accident, Louis de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 2 au 6 mai)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 392



Publicité





Jasmine ne digère toujours pas qu’Axel aille au bal de promo de l’Institut avec Salomé. Il met les choses au clair avec Jasmine et ne veut pas lui faire de faux espoirs. Il la considère comme une amie et a plutôt des vues sur Salomé…

Un couple inattendu fait une arrivée sensationnelle devant la salle de bal. Alors que le bal bat son plein, un événement glace l’assistance. Eliott est en train de garder Naël… quand la situation lui échappe.

Ici tout commence – extrait vidéo du 4 mai

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note