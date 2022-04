Ici tout commence spoilers : un terrible accident, Louis de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 2 au 6 mai)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 2 au 6 mai 2022 – C’est le début du week-end et si vous êtes fan de la série de TF1 « Ici tout commence », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le bal de promo et le drame qui va survenir pendant la soirée.







En effet, alors que la soirée aurait due être joyeuse, un drame va totalement gâcher la fête du bal de promo de l’institut. Axel et Salomé vont avoir un comportement héroïques alors que le drame va faire plusieurs blessés…

Louis est de retour et déterminé à se venger suite aux conséquences de l’accident du bal.



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 2 au 6 mai 2022

Lundi 2 mai (épisode 390) : En live sur le compte de l’institut, Hortense filme une ultime vidéo… Coup de théâtre pour Jasmine : le bal tombe à l’eau ! Strass, vintage et rock and roll : Célia réunit ses amis pour une séance de relooking.

Mardi 3 mai (épisode 391) : Succession de désillusions pour Jasmine : la jalousie est un vilain défaut. En cuisine, Hortense doit faire face à un défi conséquent. De son côté, Charlène est inquiète.

Mercredi 4 mai (épisode 392) : Un couple inattendu fait une arrivée sensationnelle devant la salle de bal. Alors que le bal bat son plein, un événement glace l’assistance. Eliott est en train de garder Naël… quand la situation lui échappe.

Jeudi 5 mai (épisode 393) : Dans la salle de bal, les blessés se multiplient et l’angoisse monte… Malgré la panique, Axel et Salomé se révèlent héroïques. Dans les décombres, Louis fait une terrible découverte.

Vendredi 6 mai (épisode 394) : A l’institut, Louis est prêt à tout pour obtenir justice. De son côté, Teyssier prend une décision déconcertante. A l’hôpital, Anaïs apprend une bouleversante nouvelle.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 2 au 6 mai 2022

