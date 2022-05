Ici tout commence spoiler : Teyssier dérape en pleine masterclass (VIDEO)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance extrait vidéo prochains épisodes – Touché par ses problèmes de couple, Teyssier va déraper dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Teyssier va perdre le contrôle et s’en prendre violemment aux élèves…







En pleine masterclass, même Charlène doit intervenir quand Teyssier s’en prend à Greg et évoquer la violence de sa mère !

Teyssier est plus qu’irritable à cause de ses problèmes de couple avec Constance. Il se défoule sur ses élèves pendant sa masterclass. Il n’a plus aucune limite et quitte brutalement le cours en s’énervant.



Ici tout commence spoiler Teyssier dérape face aux élèves

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

