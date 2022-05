Julien Arnaud va rendre sa place à Marie-Sophie Lacarrau, qui annonce son retour au 13h de TF1 !

5 ( 4 )

Alors que ça fait maintenant de longues semaines que Julien Arnaud est aux commandes du journal de 13h de TF1, après plusieurs mois où Jacques Legros assurait le remplacement de Marie-Sophie Lacarrau.







Vous vous demandez jusqu’à quand Julien Arnaud va assurer la présentation du 13h ? On a la réponse puisque Marie-Sophie Lacarrau, victime d’une grave infection de l’oeil depuis des mois, a enfin annoncé son retour !







« Ça fait un long moment que je ne vous avais pas donné de nouvelles et j’en ai des positives. Enfin ! Enfin, je sais que je vais vous retrouver ! Ce sera lundi, le lundi 16 mai. On se retrouvera à 13h pour le journal évidemment sur TF1. Et j’ai vraiment, vraiment hâte ! » a annoncé Marie-Sophie Lacarrau jeudi sur son compte du réseau social Twitter.

Rappelons que Marie-Sophie Lacarrau, qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut en janvier 2021, est absente de l’antenne de TF1 depuis le début de l’année. Elle a lutté pendant plusieurs mois contre une infection de l’oeil qui l’a contrainte à se tenir loin du 13h.



