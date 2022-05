« Mask Singer » du 13 mai 2022 : ce soir, c’est la finale ! Qui du Papillon, du Cerf ou de la Banane va gagner ? (VIDEO)

5 ( 3 )

« Mask Singer » du 13 mai 2022 : qui sera le gagnant de la saison 3 ? – Après le démasquage de l’Arbre la semaine dernière, ce soir, c’est déjà l’heure de la grande finale de la saison 3 de « Mask Singer » ! Qui du Papillon, du Cerf ou de la Banane sera sacré grand gagnant cette année ?







Anggun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams vont tenter de découvrir qui se cachent sous les masques des trois personnages finalistes de Mask Singer.







« Mask Singer » du 12 mai 2022 : la grande finale

Au fil des semaines de cette nouvelle saison incroyable, indices, surprises et différents rebondissements se sont multipliés, brouillant les pistes et semant volontairement le doute dans la tête des téléspectateurs et des quatre enquêteurs Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams.

Après une enquête assidue, ces derniers ont tout tenté, non sans difficulté, pour essayer de démasquer les personnalités cachées derrière les superbes costumes : Bernard-Lhermite, Poisson Corail, Tigresse, Cosmonaute, Caméléon… Avec cette année, une surprise de taille : deux stars internationales déguisées en Coccinelle et Cowboy ont livré chacune une prestation exceptionnelle hors compétition. Des enquêteurs « guest » sont également venus prêter main forte aux quatre membres du jury.



Vendredi 13 mai, place au dernier round de l’enquête la plus addictive de la télévision pour découvrir l’identité des trois dernières célébrités masquées.

Pour cette dernière soirée, préparez-vous à d’ultimes surprises, des tableaux somptueux, des prestations époustouflantes, avec notamment le retour de certains des personnages emblématiques de la saison précédente : le Robot, l’Araignée et le Manchot pour des duos exceptionnels avec les trois finalistes !

Qui se cachent derrière les masques des 3 finalistes ? Qui sera le grand vainqueur de cette troisième saison de Mask Singer ?

#MaskSinger

Ce soir, place à la Grande Finale ✨

Entre la Banane 🍌, le Cerf 🦌 le Papillon 🦋, qui remportera la saison 3 de Mask Singer ? 🏆

RDV à 21h10 avec @Anggun_Cipta @alsublet @JarryAtypique @kevadamsss et @CamilleCombal sur @TF1 et @MYTF1 🎭 pic.twitter.com/yAorRNcGWM — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) May 13, 2022

« Mask Singer » du 12 mai 2022 : qui se cachent derrière les masques du Cerf, de la Banane, et du Papillon ?

Mais avez-vous déjà deviné qui se cachent sous les costumes du Cerf, de la Banane, et du Papillon ? Les indices sont maintenant nombreux et vous avez sûrement déjà vos petites idées !

Ont déjà été démasqués

Si vous avez loupé les précédents numéros, ont déjà été démasqués :

– la 1ère star internationale : Teri Hatcher

– la 2ème star internationale : Seal

– l’Arbre : Gilbert Montagné

– le Cochon : Yves Camdeborde

– le Cosmonaute : Pierre Palmade

– le Caméléon : Sylvie Tellier

– le Poisson Corail : Maud Fontenoy

– la Tigresse et le Croco : Marc-Antoine Le Bret

– le Bernard L’Hermite : Alain Bernard

Alors qui se cachent derrière tous ces masques ? Qui sera sacré gagnant ? Retrouvez aussi « Mask Singer » en replay sur MYTF1

