« Koh-Lanta : le totem maudit » du 17 mai 2022 : ce soir sur TF1, c’est le grand retour des destins liés !

« Koh-Lanta : le totem maudit » du 17 mai 2022. Nouveau rendez-vous ce soir sur TF1 avec les aventuriers de la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Pour mémoire, elle se déroule au sein de l’archipel de Palawan aux Philippines.







« Koh-Lanta : le totem maudit » du 17 mai 2022

Aux Philippines, la situation se tend. Les Jaunes sont amers face aux stratégies des Rouges. Mais les cartes vont être rebattues via les associations issues du tirage au sort des Destins liés. Cela complique tout. Il va falloir arbitrer entre choix du cœur et stratégie et cela ne sera pas facile. Entre cas de conscience et grosse surprise, ne manquez pas ce nouvel épisode.

Au programme ce soir

🤝 C’est le grand retour des destins liés !

🦂 Avec un combo dégustation + boue en UNE seule épreuve !

Deux épreuves que vous n’avez pas vues depuis longtemps et qui seront réunies pour un seul et même jeu de confort !



Au menu un scorpion, un ver de coco, une scolopendre, et un oeil de poisson. Par avance, un bon appétit à tous les candidats qui pour cette épreuve travailleront en binôme !

Denis Brogniart nous résume maintenant l’essentiel de ce qu’il faut savoir de cette nouvelle et si capitale soirée…

➡️ Ce nouvel épisode est à ne pas rater, et c'est demain à 21H10 sur @TF1 pic.twitter.com/2T7E2tG0f8 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 16, 2022

Pour en voir plus mais aussi pour savoir qui seront les éliminés de cette nouvelle soirée, rendez-vous ce soir dès 21H10 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

