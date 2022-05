« Sorry we missed you » : le dernier film de Ken Loach ce soir sur France 2 (mardi 17 mai 2022)

4.9 ( 7 )

« Sorry we missed you » : le dernier film de Ken Loach ce soir sur France 2 pour la première fois en clair. En ce mardi 17 mai 2022, rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV… un film disponible en audiodescription. Une diffusion qui intervient dans le cadre de la programmation spéciale autour de la 75e édition du Festival de Cannes.







« Sorry we missed you » : l’histoire

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…

Interprètes

Dans les rôles principaux : Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce



« Tu sais si tu franchis la ligne, tu reviens jamais en arrière. » "Sorry we missed you", le dernier film de Ken Loach, à voir demain à 21h10 et en replay sur https://t.co/PaFR6EAGCN#Cannes2022 pic.twitter.com/mzHf8EPK7d — France 2 (@France2tv) May 16, 2022

