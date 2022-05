Ligue des Champions : suivez la finale Liverpool / Real Madrid en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 5 )

Finale de la Ligue des champions de football – Liverpool / Real Madrid en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur TF1 et Canal+ ! Vivez la finale entre Liverpool et le Real Madrid.







Une finale en direct du Stade de France, à Paris, avec 2 clubs de légende aux 2 palmarès exceptionnels. Un duel de rêve pour le plus prestigieux des trophées !







Après une demie finale de folie face à Manchester et une qualification sur le fil, le Real de Madrid de Benzema affronte Liverpool pour espérer remporter la Ligue des Champions 2022.

Liverpool / Real Madrid en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.



Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Liverpool : 0

Real Madrid : 0

Liverpool / Real Madrid, finale de la Ligue des Champions, un match évènement à suivre ce soir dès 20h50 sur TF1 et Canal+.

⚽ ÉVÉNEMENT ⚽

La ligue des champions est de retour sur TF1 !

Vivez la finale 𝙇𝙞𝙫𝙚𝙧𝙥𝙤𝙤𝙡-𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙈𝙖𝙙𝙧𝙞𝙙 ! 2 clubs de légende, 2 palmarès exceptionnels, 1 duel de rêve pour le plus prestigieux des trophées ! 🏆

RDV samedi dès 20:50 ! pic.twitter.com/ILgtvbVkbX — TF1 (@TF1) May 26, 2022

