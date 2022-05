Mort de Régine à 92 ans

5 ( 6 )

Triste nouvelle en ce dimanche 1er mai. Régine est morte aujourd’hui à l’âge de 92 ans, comme annoncé par sa fille Daphné Rotcajg, à l’AFP. Elle était l’une des figures du milieu de la nuit et c’est même à elle que l’on doit la création des discothèques.







De son vrai nom Régine Zylberberg, elle était l’incarnation du monde de la nuit. De 1956 à 2004, elle a fait danser, chanter, et rire le monde entier à travers ses fêtes. Chanteuse, actrice, sa générosité et son hospitalité légendaires lui valent des amitiés fidèles dans le monde des arts, de la politique et des médias.







Elle était sur le plateau du talk de Yann Barthès « Quotidien » il y a quatre ans. Elle évoquait son autobiographie « Gueule de nuit », récit de soixante ans de folles soirées parisiennes au milieu des plus grands. Inventeure des discothèques, de la nuit parisienne, du floklore, Régine a laissé une trace indélébile dans le monde la nuit.

