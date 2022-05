EXCLU Plus belle la vie : Jacob arrêté, Abdel et Barbara passent la nuit ensemble, Kilian frappe Betty (infos PBLV)

4.9 ( 7 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 20 mai 2022 Alors que la fin du week-end approche, en ce jour férié il est temps pour les accros à la série marseille « Plus belle la vie » les plus impatients d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob va enfin être arrêté par la police !

Après être restés dans un campement pendant deux jours, Camille et Kevin décident de poursuivre leur route. Très vite ils s‘aperçoivent qu’ils sont suivis. Kevin a peur et demande à Camille de courir. Jacob les rattrape avec un fusil mais Kevin, caché avec Camille l’enlace pour la rassurer. Jacob reprend sa route sans les avoir vu.



Ariane et Mathieu interrogent M.Gauthier l’ancien voisin de Jacob qui leur dit que Jacob partait souvent en vacances en Croatie, plus précisément dans une région. Le lendemain, Revel est convaincu par les découvertes d’Ariane et Mathieu et leur demande de partir en Croatie.

Pendant ce temps là, Camille est attaquée par un serpent. Kevin aspire le venin du serpent mais Camille perd connaissance. Kevin est en larmes et sa vision sur Camille commence à changer, ils se traite d’idiot : lui qui avait l’amour devant lui. Camille fait mine de reprendre connaissance et se blottit contre lui…

Ariane et Mathieu retrouvent Jacob, Mathieu lui dire dessus et Ariane est en colère. Sans lui, ils ne pourront pas retrouver Kevin ! Camille arrive dans un refuge mais les provisions promises par Jacob ne sont pas là. Elle blêmit, le plan est foutu. Elle éclate en sanglot et Kevin la réconforte lui promettant qu’ils vont s’en sortir. Les deux s’embrassent et font l’amour. Patrick apprend à Emma et Laetitia qu’ils ont arrêté Jacob mais qu’ils n’ont pas encore retrouvé la trace de Camille et Kevin…

C’est un soulagement pour Laetitia et Emma : Kevin et Camille sont sauvés. Ces derniers sont interrogés par la police. Très vite Kevin peut rentrer chez lui, mais Camille doit rester, la police a des doutes sur elle et son implication. Elle doit répondre à toutes leurs questions. Kevin est confus dans ses sentiments envers Camille, il a besoin de temps pour y voir plus clair…

De leur côté, Abdel et Barbara ont remis ça. Ils ont passé la nuit ensemble mais tous les deux réalisent qu’il n’y a plus d’alchimie. Ils finissent par se l’avouer et décident de passer à autre chose.

Quant à Kilian, il a frappé Betty, qui peine à cacher son bleu… Elle ne veut plus le voir et se réfugie chez Noé. Léa convainc Betty de porter plainte contre Kilian. Elle se rend au commissariat à reculons. Thomas qui est loin s’imagine la violence de Kilian, essaie de le raisonner afin qu’il retourne en cours…

Quant à Vidal, il arrête avec Sylvia et démarre un relation avec… Emilie !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 2 mai sur France 3

Ariane expose ses arguments à Patrick : et s’ils ont fait fausse route jusqu’à présent et si le Jacob retrouvé mort était en fait un complice du vrai Jacob ? Patrick n’y croit pas. Mathieu conseille à Ariane de suivre son instinct. Kevin raconte à Baptiste comment Emilie lui a mis un stop. Camille écoute discrètement et si au début la jeune fille retrouve un espoir, elle déchante vite lorsqu’elle entend dire qu’Emilie était la femme de sa vie et qu’il ne retrouvera personne d’autre. Au Mistral, Jacob vient d’autorité s’assoir à une table derrière celle de Camille. Cette dernière lui demande de partir mais juste à ce moment-là Ariane arrive : elle veut parler à Julien Hirrigoyen en privé…

Betty voudrait emprunter le pendentif en forme de trèfle à quatre feuilles de Lola afin de lui porter chance aujourd’hui. Elle a rendez-vous avec son père et a peur qu’il lui mette un plan comme la veille. Mr Solano rejoint Betty au Marci. Très vite, ils sont rejoints par Julie, la nouvelle compagne de Monsieur Solano. Elle est enceinte, Betty hallucine mais elle n’est pas au bout de ses peines : son père lui annonce qu’il déménage à Bruxelles avec Julie…

