Roland Garros : suivez Cilic / Medvedev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Cilic / Medvedev en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Amazon Prime Vidéo. C’est déjà la deuxième semaine et la suite des 8èmes de finale aujourd’hui à Roland Garros et l’affiche du jour aura lieu ce soir en night session : le match opposant le russe numéro 2 mondial Daniil Medvedev au croate Marin Cilic.







A suivre à partir de 20h45 sur Amazon Prime Vidéo.







Après avoir éliminé le français Gilles Simon au 3ème tour, ce soir Marin Cilic s’attaque à du lourd : le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev !

Et même s’il n’est pas fan de terre battue, Medvedev est impressionnant depuis le début du tournoi, il a été impérial et n’a pas concédé le moindre set sur ces trois premiers matchs.



Cilic / Medvedev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo dès 20h45. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Cilic / Medvedev, 8ème de final du tournoi de tennis de Roland Garros, un match évènement à suivre ce soir dès 20h45 sur Amazon Prime Vidéo.

