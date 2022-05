Roland Garros : suivez Rune / Tsitsipas en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Roland Garros tennis – Rune / Tsitsipas en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur France Télévision. Suite des 8èmes de finale du tournoi de tennis de Roland Garros ce lundi après les qualifications de Djokovic, Nadal et Alcaraz dimanche. Et aujourd’hui, le finaliste 2021 Stefanos Tsitsipas affronte le tombeur de Hugo Gaston, le danois Holger Rune.







A suivre aujourd’hui en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier sur France.tv sport.







Après un deuxième tour compliqué, Stefanos Tsitsipas a impressionné samedi en sortant Mikael Ymer en 3 sets (6/2, 6/2, 6/1).

Quant à Rune, il a été solide pour sortir notre dernier français, Hugo Gaston. Il l’a battu en 3 sets (6/3, 6/3, 6/3). Ca devrait être beaucoup plus compliqué aujourd’hui face à Tsitsipas, tête de série numéro 4 de ce Roland Garros !



Rune / Tsitsipas en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Rune / Tsitsipas, 8ème de finale du tournoi de tennis de Roland Garros, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.

