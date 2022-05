The Voice 2022 : et le gagnant est... (VIDEO)

4.5 ( 8 )

Qui est le gagnant de The Voice 2022 ? – C’est ce samedi soir qu’avait lieu la grande finale de la saison 11 de The Voice. Et à l’issue de cette soirée, c’est qui Nour qui a été sacrée gagnante !







Cette finale opposait :

– Vike de l’équipe d’Amel Bent

– Nour de l’équipe de Florent Pagny

– Mister Mat de l’équipe de Vianney

– Loris de l’équipe de Nolween Leroy

– Caroline Costa de l’équipe de Marc Lavoine

Mais dans l’ultime étape, il ne restait plus que Nour et Mister Mat. Et c’est Nour qui a remporté la victoire avec 56,2% des votes. C’est la 5ème victoire de Florent Pagny !



Ils ont tout donné ce soir pour tenter de convaincre les téléspectateurs, les seuls à décider du vainqueur de The Voice. Et le public a tranché !

Comme chaque année, le grand gagnant de The Voice remporte l’enregistrement d’un album chez Universal Music.

VIDEO : Nour sacrée gagnante de The Voice 2022

Revivez l’annonce de la victoire de Nour en images avec ce petit extrait vidéo !

« The Voice » c’est terminé pour cette saison ! Retour prochain avec la version Kids et une nouvelle coach, Louane ! Retrouvez le replay de cette finale sur MYTF1 !

