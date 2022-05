Un si grand soleil en avance : Alice met un râteau à Ludo (résumé + vidéo épisode n°898 du 26 mai 2022)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 26 mai en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ludo va se prendre un joli râteau ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! En effet, Alice va refuser sa proposition de passer la soirée avec lui au Senso…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 898



Ludo propose à Alice de venir passer la soirée avec lui au Senso. Alice blague en affirmant qu’elle était certaine qu’un jour il lui proposerait un rancard ! Mais Ludo assure à Alice qu’il ne s’agit pas de ça. Alice refuse gentiment…

Tandis que Myriam reçoit une surprenante invitation, Kira n’est pas prête à passer l’éponge si facilement. De son côté, Ludo fait un effort pour faire plaisir à Alix, et Yann reçoit une proposition troublante.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 26 mai

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

