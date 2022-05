Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 27 mai 2022

4.3 ( 6 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 27 mai 2022 – Si vous êtes accro à la série quotidienne « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Sabine va faire une rencontre et démarrer une nouvelle histoire.

De son côté, Virgile est dans la tourmente et Gary mène sa petite enquête… Et pour Louis, le stress des examens monte !



Lundi 23 mai 2022, épisode 895 : Alors que Virgile se démène pour tenir ses engagements, Gary ne peut pas s’empêcher de mettre son nez dans les affaires des autres. Sabine, elle, se laisse tenter par une nouvelle rencontre.

Mardi 24 mai 2022, épisode 896 : Alors qu’Enzo a un coup de cœur pour la mauvaise personne, Sabine ne se prive pas d’une petite vengeance personnelle. Quant à Gary, il continue son enquête pour en savoir plus.

Mercredi 25 mai 2022, épisode 897 : Alors que le sort semble s’acharner sur le Senso, Virgile s’en veut énormément de la situation. Louis, lui, se montre injuste avec sa meilleure amie, et Myriam est sur un petit nuage.

Jeudi 26 mai 2022, épisode 898 : Tandis que Myriam reçoit une surprenante invitation, Kira n’est pas prête à passer l’éponge si facilement. De son côté, Ludo fait un effort pour faire plaisir à Alix, et Yann reçoit une proposition troublante.

Vendredi 27 mai 2022, épisode 899 : Alors qu’Alix reprend du poil de la bête, Louis cherche une solution pour surmonter son stress des examens. De son côté, Becker est certain de tenir une piste solide, et Sabine est sur un petit nuage.

