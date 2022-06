0 ( 0 )

« Camping » avec Franck Dubosc : en mode rediffusion ce soir sur TF1 (dimanche 12 juin 2022) ! Pas de grande soirée électorale ce soir sur TF1 mais la rediffusion du film de Fabien Onteniente « Camping » avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude Brasseur ou bien encore Mylène Demongeot.







Comédie devenue culte, le film est rediffusé ce soir sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous les appareils connectés via la fonction direct de MYTF1. Normalement ça doit débuter à 21h10 mais on se méfie un peu de cet horaire annoncé vu que la précédente soirée électorale avait franchement débordé !

« Camping » : histoire, résumé

Petit rappel de l’histoire de votre film…

Comme tous les ans, c’est le moment des retrouvailles autour de l’apéro d’usage pour les familles d’habitués. Sauf que cette année, les Pic n’ont plus leur emplacement 17, les Gatineau font tente à part et Patrick Chirac, le playboy de Dijon, se fait plaquer par sa femme. C’est dans ce camping que Michel Saint Josse, chirurgien esthétique à Paris, se retrouve bien malgré lui pour y subir les problèmes existentiels d’une espèce jusqu’alors inconnue de lui : le campeur.



Le saviez-vous ?

– Le rôle de Jacky Pic a été initialement écrit pour Jacques Villeret. C’est Claude Brasseur qui héritera finalement du rôle.

– C’est Franck Dubosc qui a eu l’idée du film avec 36 ans de camping derrière lui

– Malgré un accueil mitigé de la presse, le succès public a été considérable avec 5 491 412 spectateurs. Face à ce triomphe, deux suites suivront en 2010 puis 2016.

– Le Camping de la Dune au Pyla-sur-Mer a été le principal lieu de tournage. Et il bénéficié de l’effet « Camping » en triplant son chiffre d’affaires de 2004 à 2008;

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film…

Ce soir sur TF1 on attend Patrick Chirac, les Gatineau, Jacky et Laurette Pic et tous leurs « amis » dans « Camping » sur TF1 et MYTF1

