« Candice Renoir » du 10 juin 2022 : dernier inédit de la saison 10 ce soir sur France 2

« Candice Renoir » du 19 juin 2022 : dernier inédit de la saison 10 ce soir sur France 2. Mise en difficulté la semaine dernière à cause du foot « Candice Renoir » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 pour le dernier inédit de la saison. Découvrez-le dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Il sera suivi de plusieurs épisodes en rediffusion.







« Candice Renoir » du 10 juin 2022

Episode 6 : Pour vanter un beau jour, attends sa fin

Auteurs : Solen Roy-Pagenault, Virginie Perez et Fabienne Facco

Petit matin à la BSU. La veille, l’équipe a coffré un dealer pour meurtre. Depuis des heures, Candice et Antoine sont en train de l’interroger. La nouvelle du départ du Commandant Renoir pour Montpellier s’est répandue et chacun veut assister à sa dernière audition sétoise. Et ils ne sont pas déçus. Le type est coriace, mais Candice et Antoine, parfaitement complices le coincent dans les règles de l’art candicien. Et ses aveux confortent une info d’un indic des stups selon laquelle une grosse cargaison de drogue est cachée sur un paquebot de croisière qui va accoster à Sète en début d’après-midi. Comment faire concilier une pseudo fausse enquête et des fraises Tagada ? Un régal pour Candice !

Pas moins de 5 épisodes en rediffusion prendra le relais dès 22h05 et jusqu’à 2h40 du matin !



Et surtout n’oubliez pas que…

Cette 10ème saison n’est finalement pas la dernière ! Une 11ème saison a été commandée par France 2 qui avait pourtant annoncé le contraire. Cette nouvelle saison sera tournée à Marseille ! 6 épisodes de 52 minutes ont d’ores et déjà été commandés annonce Le Parisien.

« Candice Renoir » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

