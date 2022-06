3 ( 2 )

« Rocketman » : l’histoire d’Elton John en film, ce soir sur M6, vendredi 10 juin 2022 et ce dans le cadre de la British Week de la chaîne, une semaine spéciale pour le jubilé d’Elisabeth II.







Publicité











Publicité





Reginald Dwight, plus connu sous le nom d’Elton John, star incontestée de la pop anglaise, traverse une période difficile. Toxicomane et alcoolique, il se confie à un groupe de thérapie. Sa vie défile, de son enfance avec un père froid et distant, à la gloire des années star. Tous ses souvenirs affleurent…

Un biopic flamboyant qui retrace la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star, formidablement interprétées par Taron Egerton – nous fait revivre la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar, icône de la pop culture mondiale.

« Rocketman » : résumé du film

Vêtu d’un costume de scène très voyant, Elton John arrive dans un centre de thérapie de groupe et confie être dépendant, entre autres, à la cocaïne, à la marijuana, au sexe ou encore à l’alcool. A la demande des autres membres, il accepte de revenir sur son enfance. Il se souvient alors de ses jeunes années, dans une petite ville de banlieue du Middlesex : Reginald «Reggie» Dwight est un garçon timide, entre une mère aimante et un père distant, qui montre rapidement des prédispositions pour le piano.



Publicité





Interprètes et personnages

Voici le casting :

Taron EGERTON (Elton John)

Jamie BELL (Bernie Taupin)

Richard MADDEN (John Reid)

Bryce DALLAS HOWARD (Sheila)

Steven MACKINTOSH (Stanley)

Gemma JONES (Ivy)

Kamil Lemieszewski (Dr Maverick)

Stephen GRAHAM (Dick James)

CE QU’EN PENSE LA PRESSE…

– “Un témoignage bouleversant, un grand divertissement, une réalisation virtuose” Rolling Stone

– “Un récit tourbillonnant, plein de fantaisie, parfois surréaliste, qui n’hésite pas à mélanger les époques, à convoquer des rêves ou des cauchemars et à utiliser des effets spéciaux” Le Parisien

Prix et Sélection

• Festival de Cannes 2019 : sélection officielle, hors compétition

• Golden Globes 2020 : Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour Taron Egerton

• Golden Globes 2020 : Meilleure chanson originale pour «(I’m Gonna) Love Me Again» – Elton John et Bernie Taupin

• Oscars 2020 : Meilleure chanson originale

Bande-annonce

Pour les plus impatients, voici la bande-annonce

La soirée continue

Le film sera suivi

– Du documentaire « Elton John, l’histoire d’une icône mondiale » dès 23h15

Considéré comme l’une des plus grandes stars de la musique, Elton John représente, à lui seul, 2% de l’industrie musicale mondiale. Ce documentaire explore les zones d’ombre de la pop star pour aboutir à une rédemption modèle, de ses premiers succès à sa consécration internationale. Fans, proches et experts racontent et décryptent les différentes facettes de Sir Elton John, le Rocket Man des années 70 qui, encore aujourd’hui, continue de briller.

– Du film « Yesterday » de Danny BOYLE dès 0h50

Auteur-compositeur-interprète en galère, Jack Malik est victime d’un accident de vélo durant une panne d’électricité. Il se réveille indemne mais découvre vite que le monde est différent. Quand son amie Ellie lui offre une guitare, il se met à jouer « Yesterday » des Beatles. À sa grande surprise, son auditoire le félicite, croyant qu’il est l’auteur de la chanson. Jack découvre que les Beatles n’ont jamais existé et décide alors d’utiliser les chansons du groupe pour se faire connaître…

Grande soirée britannique ce soir sur M6 ou en streaming vidéo et replay (pour le documentaire) sur 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note