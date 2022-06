Demain nous appartient du 22 juin : Chloé ment à la police (résumé + vidéo épisode 1213 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient épisode du mercredi 22 juin 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1213 de DNA – Chloé est interrogée par Martin au commissariat ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Chloé ment à la police et Martin n’est pas dupe, il comprend très bien qu’avec Raphaëlle et Camille, elles ne disent pas la vérité…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1213



Chloé est en garde à vue pour le meurtre de Stanislas. Mais elle n’a pas tout dit à la police. Les images de vidéosurveillance la trahissent. Ses explications ne sont pas assez convaincantes pour Martin. Chloé cache quelque chose, c’est certain !

Chez les Roussel, Damien prend les choses en main. Bart se noie dans sa mélancolie. Charlie sait comment rendre la paillotte plus attractive.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1213 du 22 juin 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

