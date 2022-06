Ici tout commence du 22 juin : Célia refuse de bosser avec Charlène (résumé + vidéo épisode 427)

5 ( 1 )

Ici tout commence du mercredi 22 juin, résumé et vidéo extrait de l’épisode 427 – Alors que Teyssier a fait exprès de mettre Célia et Charlène en binôme pour les examens de fin d’année dans votre série « Ici tout commence », ce soir rien ne va plus pour Célia. Déjà que la jeune femme hésitait à poursuivre ses études à l’institut, là c’en est trop ! Elle annonce à Théo qu’elle refuse de travailler avec Charlène !







Ici tout commence – résumé de l’épisode 427



L’annonce des binômes pour les examens est un coup de massue pour Célia ! Elle va devoir travailler avec Charlène, sa pire ennemie. Après tout ce qu’elle lui a fait subir, Célia n’a aucune envie de faire des efforts. Elle est au fond du trou…

Examens sous tension en cuisine ! De son côté, Deva n’a plus rien à perdre, elle parle à cœur ouvert. Crise de panique sur la route des marais…

Ici tout commence – extrait vidéo du 22 juin

