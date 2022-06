Demain nous appartient spoilers : qui a tué Stanislas ? Chloé protège le coupable, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 20 au 24 juin)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 20 au 24 juin 2022 – Qui a tué Stanislas ? Si vous êtes fan de la série de TF1 « Demain nous appartient », c’est certainement la question que vous vous posez en ce début de week-end. Et comme chaque samedi, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée l’enquête sur la mort de Stanislas !







En effet, la police enquête et ça s’annonce complexe ! Tout accuse Chloé, qui semble mentir à la police… Et pour cause, elle confie à Alex qu’elle sait qui a tué Stanislas mais elle protège le ou la coupable.

De son côté, Sylvain rachète la paillotte. Charlie prend les choses en main et recrute une équipe de mannequins !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 20 au 24 juin 2022

Lundi 20 juin (épisode 1211) : Les enquêteurs sont persuadés que Raphaëlle leur cache quelque chose. La fête d’anniversaire de Léo tourne au vinaigre. La séparation s’annonce difficile pour Samuel et Victoire. Charlie se délecte en voyant Sylvain couler.

Mardi 21 juin (épisode 1212) : Le récit d’Audrey sème le trouble chez Martin. Stanislas pourrait encore fournir à la police un indice important. Manon a gardé le meilleur pour la fin. Charlie part en croisade contre la junk food.

Mercredi 22 juin (épisode 1213) : La découverte d’un nouvel indice pourrait bien accabler Chloé. Chez les Roussel, Damien prend les choses en main. Bart se noie dans sa mélancolie. Charlie sait comment rendre la paillotte plus attractive.

Jeudi 23 juin (épisode 1214) : Stanislas n’en a pas fini avec Raphaëlle. Au grand désespoir d’Alex et Soraya, Chloé refuse obstinément l’aide qu’on lui apporte. Judith et Noa sont plus divisés que jamais. Nordine va devoir tenir sa promesse.

Vendredi 24 juin (épisode 1215) : La reconstitution d’un meurtre laisse Martin perplexe. De son côté, Chloé ne devrait pas se réjouir trop vite. Alex se voit contraint de revenir sur sa décision. Elsa aimerait passer le cap.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 20 au 24 juin 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

