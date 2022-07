« Demain nous appartient » fête ses 5 ans, rencontrez les acteurs !

4 ( 4 )

Venez à la rencontre des acteurs de la série « Demain nous appartient » ce samedi 2 juillet à Paris, à l’occasion du 5ème anniversaire du feuilleton quotidien de TF1.







Publicité





Le 17 juillet 2017, les téléspectateurs de TF1 découvraient pour la 1ere fois l’univers

de Demain nous appartient. La 1ere intrigue de la série faisait se retrouver deux sœurs, Chloé (Ingrid Chauvin) et Anna (Maud Baecker) après une collision mortelle entre deux bateaux…

Depuis, l’univers de « Demain nous appartient » n’a cessé de s’enrichir avec de nouveaux venus, des nouvelles familles et … de nouveaux rebondissements ! Des intrigues riches et passionnantes qui permettent d’aborder chaque soir des thématiques actuelles et variées comme dernièrement les violences conjugales et la GPA.







Publicité





Le tout incarné par des personnages haut en couleur auquel le public s’est attaché au fil des années.



Publicité





Pour fêter comme il se doit ces cinq années, TF1 et Newen Studios organisent ce samedi 2 juillet à La Cité des Sciences et de L’Industrie à Paris, la 1ere convention de fans DNA !

Une occasion unique de rencontrer les comédiens de DNA et de passer un moment tous ensemble autour de la série.

Seront présents : Ingrid Chauvin, Maud Baecker, Alexandre Brasseur, Samy Gharbi, Jennifer Lauret, Sahelle de Figueiredo, Julie Debazac, Charlotte Gaccio, Adrien Rob, Clémence Lassalas, Emmanuel Moire, Solène Hebert, Maxime Lélue, Hector Langevin et Adher.

DES AUDIENCES TOUJOURS AU TOP !

Ce sont plus de 3.2 Millions de téléspectateurs qui suivent chaque soir à 19h10 les intrigues de DNA.

La série est en progression sur cibles avec +0.3% de pda FRDA-50a et +0.9% de pda sur les 15-34a

Demain nous appartient touche plus de 10 millions de français par semaine (dont 1.7M de 15-34 ans).Et plus de 22 millions chaque mois.

JOYEUX ANNIVERSAIRE DNA !

DEMAIN NOUS APPARTIENT DU LUNDI AU VENDREDI 19H10 SUR TF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note