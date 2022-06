« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 22 juillet 2022

3.7 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 22 juillet 2022 – Accro à la série marseille Plus belle la vie et curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines ? Alors ça tombe bien, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire que le couple Emma / Baptiste est en crise ! Et Camille a un plan machiavélique tandis que Jean-Paul et Patrick sont en galère avec leurs bébés. En effet, Babeth et Léa parties, ils doivent gérer seuls les enfants et se retrouvent à devoir les emmener au commissariat !

Quant à Eric, sa vie avec Simon est bien différente de celle qu’il avait jusqu’à présent…



Lundi 18 juillet 2022, épisode 4581 : Alors que les Castel tentent d’échapper au brasier, Lola essaie de fuir le Mistral. Quant à Patrick et Boher, ils espèrent avoir trouvé la solution idéale pour garder leurs bébés.

Mardi 19 juillet 2022, épisode 4582 : Face au feu, les Castel unissent leurs forces tandis que Camille divise ses proches et qu’Eric et Simon entrent en conflit avec leur voisin.

Mercredi 20 juillet 2022, épisode 4583 : Baptiste suit la piste d’un pyromane tandis que Lola convainc Kilian qu’elle doit suivre sa voie. Eric et Simon négocient avec leur voisin pour la gestion de l’eau en cette période de fortes chaleurs.

Jeudi 21 juillet 2022, épisode 4584 : Alors que Camille poursuit son plan machiavélique, Patrick et Boher transforment le commissariat en crèche et Lola part seule dans la nature.

Vendredi 22 juillet 2022, épisode 4585 Tandis qu’Emma et Baptiste font face à une crise sans précédent, Eric et Simon subissent eux aussi quelques tensions amoureuses. Quant à Patrick, Boher et leurs bébés, ils se lancent dans une nouvelle enquête tous ensemble.

