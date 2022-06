5 ( 5 )

« Doc » du 1er juin 2022 : ce soir les deux premiers épisodes de la saison 2 sur TF1. Après le succès de la saison 1, place à la saison 2 dès ce soir sur TF1 et en replay sur MYTF1. Ce soir les deux premiers épisodes…







Publicité











Publicité





« Doc » : piqûre de rappel

Après avoir oublié les douze dernières années de sa vie, Andrea Fanti, chef de service de médecine interne à l’hôpital, doit se reconstruire en tant que médecin et en tant qu’homme. Un rôle inspiré de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, médecin urgentiste italien, qu’endosse Luca Argentero avec passion et enthousiasme.

« Doc » du 1er juin 2022 : les deux premiers épisodes

« Une autre vie » : Février 2020. Deux jours avant que Julia ne fasse un malaise, Andrea arrive à l’hôpital et la cherche. Il tombe sur Kidane qui prépare son départ, et propose qu’ils déjeunent ensemble. Le Doc a une idée à lui soumettre. Elisa évoque avec son petit ami la possibilité de le rejoindre en Ethiopie après sa spécialisation en maladies tropicales. Agathe a été admise aux urgences car elle tousse beaucoup. Elle est au téléphone avec un homme mystérieux qui a annulé son voyage de noces et lui dit qu’il a de la fièvre. Julia, Andrea et Daria, sa sœur jumelle, cherchent à comprendre ce dont elle souffre.

« L’ennemi silencieux » : La très rigide Cecilia a remplacé Andrea, qui préfère exercer sur le terrain pour redonner confiance en la médecine aux citoyens après la crise sanitaire. Après des mois en première ligne, un ambulancier de 61 ans perd son sang froid en venant en aide à deux hommes qui se sont percutés en trottinette électrique. Il est admis aux urgences pour un syndrome confusionnel, des problèmes de tachycardie et d’hypertension artérielle. Des inspecteurs vont enquêter sur la manière dont l’hôpital a géré le début de la pandémie. Ils ne doivent pas apprendre que Lorenzo a été le patient zéro.



Publicité





"Tu vas m'écouter Grey's Anatomy ! Alzheimer, c'est vous qui l'avez. C'est pas moi." 😅 ⏰ #Doc est de retour avec la saison 2 diffusée mercredi prochain, 1er juin, à 21:10 ! pic.twitter.com/VcwA86TZiq — TF1 (@TF1) May 29, 2022

Casting

Avec : Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane)

« Doc » saison 2 c’est à partir de ce soir sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note