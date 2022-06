« La faute à Rousseau » du 1er juin 2022 : l’heure du final ce soir sur France 2 (saison 2)

4.3 ( 6 )

« La faute à Rousseau » du 1er juin 2022. Suite et fin de la nouvelle saison inédite de « La faute à Rousseau » ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV. Pour cette saison, Benjamin Rousseau a décidé de rempiler pour une deuxième année, au lycée La Fontaine avec des certitudes toutes neuves…







Publicité











Publicité





« La faute à Rousseau » du 1er juin 2022

Épisode 5 : Morgane et l’autorité

Morgane est sur un petit nuage : toutes ses années de dur labeur ont enfin payé. Après des milliers d’heures d’entraînement pour devenir pianiste, Niels Martin, chef d’orchestre reconnu, lui propose de jouer quelques morceaux ensemble pour le spectacle anniversaire du lycée. Mais le rêve de la jeune fille s’écroule lorsque Niels Martin l’embrasse et a un geste déplacé lors d’une répétition. Morgane ne sait pas comment réagir. Elle sait que dénoncer le harceleur risque de mettre fin à tous ses espoirs de rentrer dans une grande école. En outre, le récital arrive à grand pas…

Épisode 6 : Gabriel et la famille



Publicité





Gabriel a l’impression que sa vie explose : en plus du bac qui approche, il a appris cette année qu’il avait été adopté, et que ses parents divorçaient. Tout cela est difficile à avaler, surtout quand c’est à cause de Rousseau qu’ils se séparent. Se sentant trahi par sa famille et pensant n’avoir plus personne sur qui compter, Gabriel place tous ses espoirs sur sa mère biologique, qui est d’accord pour le rencontrer…

La bande-annonce

Comme toujours on termine avec les images, celles de la bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note