Euro féminin de football 2022 : le calendrier de l’équipe de France, chaînes et horaires de diffusion

5 ( 3 )

Euro féminin de football 2022 – Alors que l’Euro féminin de football 2022 débutera le 6 juillet en Angleterre, vous vous demandez certainement quand l’équipe de France fera son entrée en compétition ! On vous propose donc de découvrir le calendrier des matchs de poules pour nos Bleues.







Notons que c’est le groupe TF1 qui proposera en exclusivité et en clair la compétition Euro Féminin de Football 2022 de l’UEFA qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre.







Dans ce cadre, le match d’ouverture Angleterre / Autriche sera diffusée sur TMC et commentée par le duo Gregoire Margotton et Bixente Lizarazu le mercredi 6 juillet à 20h50.

Euro féminin de football 2022 : le calendrier des Bleues

On ne sait pas encore officiellement mais on suppose que les matchs de l’équipe de France devraient être retransmis en direct sur TF1. Voici les dates et horaires :



– 10 juillet à 21h France / Italie

– 14 juillet à 21h France / Belgique

– 18 juillet à 21h Islande / France

