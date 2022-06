Ici tout commence du 30 juin : Enzo confronte Teyssier (résumé + vidéo épisode 433)

5 ( 1 )

Ici tout commence du jeudi 30 juin, résumé et vidéo extrait de l’épisode 433 – Enzo décide de confronter Teyssier ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que Teyssier n’est pas tendre ! Il refuse de reconnaitre qu’Enzo se donne à fond et il le traite de looser… Mais Enzo n’a pas dit son dernier mot et compte bien finir major de promo.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 433



Enzo a bien compris que Teyssier ne voulait pas de lui comme second pour le championnat de pâtisserie. L’épreuve finale va être décisive pour lui. Enzo doit mettre toutes les chances de son côté pour impressionner le directeur de l’Institut.

Lors de l’épreuve finale, Enzo choque les autres élèves. Contre toute attente, Théo devient une pièce maîtresse du plan d’Antoine et Clotilde. Coup de théâtre pour Rose, Clotilde sort son arme secrète.

Ici tout commence – extrait vidéo du 30 juin

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

