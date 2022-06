5 ( 5 )

« On a retrouvé la 7ème compagnie » : énième rediffusion ce soir sur TF1 (jeudi 30 juin 2022). En ce jeudi soir, et après le nouveau carton d’audience du premier film de la trilogie, (re)découvrez le second « On a retrouvé la 7ème compagnie ». Toujours signée Robert Lamoureux, cette comédie met en scène la même bande, ou presque. Au casting Jean Lefèbvre, Pierre Mondy, Pierre Tornade mais aussi Henri Guybet, Jacques Monod, Bernard Charlan…







Publicité











Publicité





« On a retrouvé la 7ème compagnie » : rappel de l’histoire

Les rescapés de la 7e compagnie tentent de rejoindre le sud de la France, mais sont à nouveau capturés par les Allemands. Comme ils ont revêtu des tenues d’officiers, le maréchal des logis chef Chaudard, le lieutenant Duvauchel et les soldats Pitivier et Tassin sont traités avec égard. Ils retrouvent le gros de l’état-major français en attendant d’être envoyés en Allemagne. Tous n’ont qu’une idée : s’évader.

Le saviez-vous ?

🎬 Dans ce film, Henri Guybet remplace Aldo Maccione dans le rôle de Tassin. Il obtient ainsi son premier grand rôle sur grand écran

🎬 Second film de la trilogie de Robert Lamoureux, il a attiré un peu plus de 3.7 millions de spectateurs lors de sa sortie en salles. C’était en 1975.



Publicité





« On a retrouvé la 7ème compagnie » : la Bande-annonce

Bande-annonce de votre film

On a retrouvé la 7ème Cie, la trilogie continue, jeudi à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/mRg7YimvRi — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) June 28, 2022

Audience

La semaine dernière, TF1 s’est adjugée la première place des audiences en diffusant le premier volet de « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? ». Verdict sans appel avec 4.32 millions de nostalgiques, soit 23% de l’ensemble du public et 19.8% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note