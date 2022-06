Audiences TV prime 29 juin 2022 : « Faux semblant » en tête devant « Doc », bon démarrage pour le karaoké de M6

5 ( 5 )

Audiences TV prime 29 juin 2022. Hier soir, et malgré son statut de rediffusion, c’est le téléfilm proposé par France 2 « Faux semblant » qui s’est adjugé la première place en réunissant 3.12 millions de personnes soit 16.5% des téléspectateurs.







Audiences TV prime 29 juin 2022 : les autres chaînes

On retrouve ensuite « Doc » sur TF1. Les deux épisodes inédits ont pu compter sur 2.58 millions d’inconditionnels soit 14.5% des téléspectateurs. Pas cher payé mais une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec une part de marché de 22% sur cette cible prisée des annonceurs.

#Audiences @TF1 📌 La soirée #Doc leader FRDA-50a hier avec 22% de pda en moyenne sur les 2 épisodes.

🎯 Egalement leader sur les 25-49a avec 18% de pda.

✅ 2.7M de tvsp pour l'épisode "Un secret encombrant" A retrouver en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pic.twitter.com/V7BPIgTXzH — TF1 Pro (@TF1Pro) June 30, 2022



Sur France 3, on élisez le Village préféré des Français 2022. La victoire de Bergheim (région Grand-est) a été saluée par 2.20 millions d’amoureux de nos belles régions, soit 12.8% des téléspectateurs.

M6 proposait « Le plus grand karaoké de France ». Un premier numéro qui a suscité la curiosité de 1.82 millions de Français soit 10.8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran. Notez une place de leader auprès des moins de 50 ans avec 19% de pda.

#Audiences #LePlusGrandKaraokéDeFrance présenté par @eric_antoine et @Elodiegossuin 🥇M6 se classe leader auprès des -50 🎶 19% auprès des FRDA

🎤 19% auprès des – 50

🎵 26% auprès des 4-14 ans

🎼 11% auprès des 4+ pic.twitter.com/Z60mE6WgmU — M6Pro (@M6pro) June 30, 2022

Très loin derrière on retrouve W9 et une énième rediffusion du film « Mr and Mrs Smith » vu ou revu par 761.000 cinéphiles (pda 4.3%).

