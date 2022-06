Ici tout commence spoiler : Teyssier et Constance se retrouvent ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Bonne nouvelle pour Teyssier et Constance dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! En effet, alors que Zacharie a dérapé en s’associant à la cheffe Cardone, Constance va finalement retrouver son mari !







Publicité





Dans quelques jours, Constance et Teyssier passent la nuit ensemble. Emmanuel est plus heureux que jamais mais Constance veut aller doucement et attendre un peu pour le dire aux enfants…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : un nouveau personnage débarque, incarné par un acteur de “Sam”(VIDEO)







Publicité





Contre toute attente, Teyssier retrouve l’amour de sa vie et passe la nuit avec elle. Des retrouvailles plus secrètes que jamais… Charlène se lève plus tôt que prévu et ils doivent monter un stratagème pour rester discrets…



Publicité





Ici tout commence spoiler Teyssier et Constance passent la nuit ensemble

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note