Jean-Louis Trintignant est mort ! Bien triste nouvelle en cette fin de semaine avec l’annonce du décès de Jean-Louis Trintignant à l’âge de 91 ans. Et c’est sa famille qui vient de l’annoncer dans un communiqué transmis à l’AFP.







« Jean-Louis Trintignant est décédé vendredi à l’âge de 91 ans (…) L’acteur de « Et Dieu… créa la femme » et « Amour » est « mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches » a déclaré son épouse dans un bref communiqué.

Acteur, réalisateur, mais aussi, et on le savait peut-être moins pilote automobile, Jean-Louis Trintignant avait collaboré avec les plus grands réalisateurs français et internationaux. Parmi eux Costa-Gavras, Claude Lelouch, Michael Haneke, Claude Chabrol, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola…

Plusieurs fois récompensé, il avait reçu l’Ours d’argent du meilleur acteur au Festival de Berlin pour « L’Homme qui ment », le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 1969 pour « Z » ou bien encore le César du meilleur acteur pour « Amour ».



C’est grâce à son rôle dans le film mythique « Et Dieu… créa la femme » de Roger Vadim qu’il deviendra célèbre dans le monde entier aux côtés de Brigitte Bardot.

Parmi ses films emblématiques, citons également « Les Liaisons dangereuses » aux côtés de Gérard Philipe et Jeanne Moreau ou bien encore « Un homme et une femme » de Claude Lelouch.

À son actif pas moins de 120 films

Plus discret ces dernières années, il avait lui même avoué ne jamais s’être remis de la mort sa fille.

Toutes nos condoléances accompagnent ses proches…

