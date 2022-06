5 ( 1 )

France 3 rend hommage à Jean-Louis Trintignant ce soir et déprogramme “Quand la télé prend l’air”. Attention… suite au décès de Jean-Louis Trintignant, décédé aujourd’hui à l’âge de 91 ans, France 3 déprogramme son magazine “Quand la télé prend l’air” pour rendre hommage à l’acteur.







France 3 rend hommage à Jean-Louis Trintignant ce soir

Dès ce soir, France 3 rend hommage à Jean-Louis Trintignant en lui consacrant une soirée spéciale.

21.10 : Un Jour / un destin

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, L’INSAISISSABLE, réalisé par Alexis de La Fontaine.



Acteur discret, distant, mais déterminé, Jean-Louis Trintignant a, au cours de sa longue carrière, joué les jeunes premiers romantiques, rivalisant avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi les sombres cyniques. Il est devenu devant la caméra des plus grands réalisateurs un personnage emblématique du cinéma des années 1960 et 1970.

Pour le reste, il a entretenu le mystère, se réfugiant derrière le masque de l’acteur énigmatique, taiseux et solitaire. Et pourtant, l’homme a connu une vie tumultueuse marquée par des drames intimes, la fascination pour la vitesse et la mise en danger, l’amour de la nature, de la poésie, du jeu et du texte.

Ce portrait de la collection Un jour / un destin raconte la vérité d’une personnalité insaisissable.

Ce film se terminera par un entretien exclusif de Jean-Louis Trintignant accordé à Laurent Delahousse en 2018.

23.05 : Un homme et une femme (1966)

Diffusion du film culte signé Claude Lelouch, avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée et Pierre Barouh, Palme d’Or au Festival de Cannes 1966

Une script-girl inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur, rencontre à Deauville un coureur automobile dont la femme s’est suicidée par désespoir. Ils s’aiment, se repoussent, se retrouvent et s’aiment encore.

