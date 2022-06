Ici tout commence spoiler : Deva et Jasmine réintégrées, Ambre et Tom ont un nouveau projet (VIDEO)

5 ( 2 )

Après la terrible sanction de Teyssier cette semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence », les choses vont évoluer dans les prochains jours… Si Deva et Jasmine vont finalement être réintégrées et travailler au Double A, Tom et Ambre ont un nouveau projet pour rebondir !







Publicité





Ils ne font plus partie de l’institut mais décident de monter une table d’hôtes chez les Gaissac. Pour les aider, ils demandent à Deva et Jasmine de voler des ingrédients au Double A…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Tom veut faire tomber Teyssier ! (VIDEO)







Publicité





A peine renvoyés de l’Institut, Tom et Ambre ont déjà de nouveaux projets. Ils veulent monter une table d’hôte chez les Gaissac ! Mais pour cela, ils demandent un service risqué à Jasmine et Deva…



Publicité





Ici tout commence spoiler Deva et Jasmine sont réintégrées

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note