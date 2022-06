Jubilé de la Reine Elizabeth II : « Les 12 coups de midi » déprogrammé ce jeudi 2 juin

5 ( 1 )

C’est aujourd’hui qu’a lieu le jubilé de la Reine Elizabeth II à Londres. Pour l’occasion, TF1 bouleverse sa grille des programmes et propose une édition spéciale en lieu et place du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le jeu quotidien est exceptionnellement déprogrammé aujourd’hui mais sera de retour dès vendredi midi sur TF1 !







TF1 propose ce matin une émission spéciale : « Elizabeth ll, une Vie un Règne », pour vivre la célébration des 70 ans de règne de la reine d’Angleterre.







Pour cette émission exceptionnelle, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau sont entourés d’invités parmi lesquels Marc Roche, biographe royal et correspondant du « Point » à Londres, Isabelle Rivère, biographe de la reine (seule journaliste française à avoir pu suivre Elizabeth II pendant plusieurs années), Vincent Meylan, rédacteur-en-chef à « Point de vue », Catherine Ivanichtchenko, rédactrice en cheffe adjointe de « Voici » et Pierre Servent, consultant militaire.

Chacun d’entre eux apportera son expertise et son éclairage sur la personnalité exceptionnelle de la Reine Elizabeth II, son histoire, ses centres d’intérêt, et livrera de nombreuses anecdotes.



TF1 et LCI au cœur des festivités, aux quatre coins de Londres

Dans les rues de la capitale, à bord d’un bus à impériale, dans un taxi, dans une calèche et à bord d’une navette fluviale sur la Tamise.

Pour faire vivre aux téléspectateurs cet événement historique, nos équipes seront déployées dans tous les lieux stratégiques de la capitale britannique, en particulier autour de Buckingham Palace, le lieu phare des festivités. Denis Brogniart sillonnera Londres à bord d’un bus à impériale et y accueillera des invités français et anglais. Tout au long de la matinée, les envoyés spéciaux recueilleront de nombreux témoignages en direct, notamment de personnes qui ont eu le privilège de travailler au service de Sa Majesté.

François-Xavier Ménage sera aussi de la partie et recevra des invités dans le seul taxi français de Londres. Il nous fera découvrir la ville en fête et ses nombreux lieux insolites. Les téléspectateurs seront également invités dans une calèche aux côtés de Garance Pardigon et, avec Hélène Bonnet à bord d’une navette fluviale qui remontera la Tamise pour découvrir les festivités sous toutes leurs facettes. L’objectif sera d’être aux côtés du public et de partager sa ferveur et son enthousiasme.

