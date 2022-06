Roland Garros : suivez Swiatek / Kasatkina en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )

Roland Garros tennis – Swiatek / Kasatkina en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur France Télévision et Amazon Prime Vidéo. Après les qualifications de Cilic et Ruud hier en quarts de finale du tournoi de tennis de Roland Garros, place aujourd’hui aux demi-finales dames.







Publicité





Ce jeudi, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek affronte Daria Kasatkinan numéro 20 au classement WTA. Un match à suivre aujourd’hui en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier sur France.tv sport et Amazon Prime Vidéo.







Publicité





Iga Swiatek, grande gagnante de Roland Garros 2020 et finaliste l’an dernier, est impressionnante depuis le début du tournoi. Elle n’a concédé qu’un seul set en 5 matchs !

Swiatek / Kasatkina en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo ou sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.



Publicité





Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Swiatek / Kasatkina, demie finale du tournoi de tennis de Roland Garros, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note