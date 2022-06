Les bracelets rouges : nouvelle saison en tournage

5 ( 3 )

Les bracelets rouges nouvelle saison – Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Les bracelets rouges » puisque la chaîne vient d’annoncer dans un communiqué le tournage d’une toute nouvelle saison inédite avec de nouveaux personnages.







Publicité





La série sera rebaptisée « Les bracelets rouges – Nouvelle génération » et comportera 6 épisodes.







Publicité





Cette saison est actuellement en tournage et jusqu’à la mi-octobre sur Arcachon et en région parisienne.

Au casting, on retrouvera Michael Gregorio, Blandine Bellavoir, Samira Lechhab, ou encore Anne-Elisabeth Blateau.



Publicité





L’HISTOIRE EN QUELQUES LIGNES

C’est avec de nouveaux patients que l’on revient dans le service de pédiatrie de l’hôpital Léonard de Vinci à Arcachon.

Zoé, Benji, Gabriel, Emma et Nathan sont à l’hôpital à plein temps, pris en charge après la soudaine découverte de leur maladie, ou déjà en traitement, parfois depuis longtemps. Zoé et Nathan, qui viennent d’arriver, doivent apprendre à vivre dans cet endroit alors que dehors, ils avaient une vie toute tracée. Emma, elle, rêve de sortir quand Gabriel se sent à l’hôpital mieux que partout ailleurs.

Tous différents, mais tous malades, les nouveaux Bracelets Rouges vont apprendre à se connaître et à se faire confiance, même quand certains d’entre eux se redoutent. C’est pourtant toujours dans l’amitié qu’ils trouvent la force de se battre et de garder espoir, même si pour Benji il n’y en a plus aucun…

LE CASTING

Avec : LÉO LORLEAC’H – NOÉ WODECKI – KALI BOISSON – ESTHER BLANC – NOAH DERIC – MAXIME PIPET – MICHAEL GREGORIO – BLANDINE BELLAVOIR – EMILIE CAEN – SAMIRA LACHHAB – ANNE-ELISABETH BLATEAU – LIONEL ABELANSKI – GUILAINE LONDEZ – EMILIE-GAVOIS KAHN – ANNE SUAREZ – OLIVIER DE BENOIST – LILIANE ROVERE – YANNIG SAMOT – NADEGE BEAUSSON-DIAGNE – VINCENT DENIARD – DIOUC KOMA – JULIETTE LAMBOLEY

ET LA PARTICIPATION DE MAX BOUBLIL

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note