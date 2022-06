Ici tout commence spoiler : Antoine et Clotilde ont un plan pour contrer Teyssier (VIDEO)

5 ( 1 )

Et si les Première Année virés par Teyssier étaient finalement réintégrés dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Antoine et Clotilde ont un plan pour contrer Teyssier et leur donner une seconde chance !







Publicité





Ils expliquent à Louis et Lisandro qu’ils ont décidé de faire passer une nouvelle épreuve plus difficile aux exclus, dans le dos de Teyssier. Il goûtera ensuite les plats et ne pourra que constater qu’ils ont du talent ! Louis ne croit pas du tout en cette idée et en rigole…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Célia décide de quitter l’institut ! (VIDEO)







Publicité





Teyssier a viré la moitié de la promo des Première Année. Mais le reste de l’équipe de direction de l’institut n’a pas dit son dernier et imagine déjà une solution pour que les élèves puissent être notés.



Publicité





Ici tout commence spoiler Teyssier réserve une surprise aux 3ème année

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note