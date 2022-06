« Mariés au premier regard » : Alicia et Bruno officialisent leur amour (PHOTO)

5 ( 4 )

« Mariés au premier regard » bilan de la saison 6 – L’heure était au bilan hier soir dans l’émission d’M6 « Mariés au premier regard ». Et s’il y a bien un couple pour lequel les téléspectateurs avaient hâte de savoir ce qu’ils étaient devenus, c’était pour Alice et Bruno !







Publicité





Ces deux là, compatibles à 83%, ont rapidement séduit les téléspectateurs de l’émission par leur fraicheur et leur complicité. Il s’agissait clairement d’une évidence entre Alice et Bruno, une évidence qui s’est confirmée hier soir.







Publicité





En effet, mariés depuis 8 mois, Alice et Bruno filent toujours le parfait amour et ils ont pu l’officialiser après l’émission d’hier soir.

« Le coup de foudre au premier regard, ça existe. Nous sommes tellement heureux de pouvoir vous l’annoncer! » ont écrit Alicia et Bruno dans une publication commune sur Instagram.



Publicité





« On y a toujours cru et ça dés que nos regards ce sont croisés. Dès le début c’était une évidence. Maintenant 8 mois et demis que nous sommes mariés mais sachez qu’il n’était pas évident de vivre notre amour dans le silence surtout ces 3 derniers mois sans pouvoir vous partager la finalité de notre expérience. Merci de nous avoir soutenus jusqu’au bout, d’avoir été si bienveillants. Maintenant nous allons pouvoir vous partager notre quotidien à deux. »

Un bonheur qui fait plaisir à voir alors qu’il reste encore un épisode de « Mariés au premier regard » à découvrir lundi prochain sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note