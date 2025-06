Mariés au premier regard : Malik malhonnête avec Clémence ? « Il allait chiner sur Instagram »

Publicité





Le calme apparent après la diffusion de la dernière saison de « Mariés au premier regard » vient d’être brisé par un message choc. Ce dimanche, quelques heures après que Clémence ait annoncé sa rupture avec Malik, Jessica, ancienne participante de l’émission et amie proche de Clémence, a pris la parole sur Instagram pour dénoncer la manière dont Malik aurait mis fin à sa relation avec Clémence. Ses révélations jettent une lumière crue sur les coulisses de cette rupture qui a surpris de nombreux téléspectateurs.



Publicité





Dans un long message publié en story, Jessica ne cache ni son émotion, ni son indignation :

« Je n’ai plus de mots… Tout juste 15 jours après le bilan, caméras éteintes, après t’avoir dit toutes ces belles choses et vendu de beaux projets ensemble… c’est à se poser la question sur sa sincérité…«

Selon elle, Malik aurait entretenu l’illusion d’une relation sincère avec Clémence, allant jusqu’à partager des moments intimes en vacances, avant de rompre brutalement… par téléphone.

« Profitez de jolis câlins au ski, te dire que tout allait bien, et juste après te larguer par téléphone… Quelle classe, Malik, bravo… Même pas le courage de dire les choses en face!«

Jessica poursuit en dénonçant une attitude ambiguë de Malik, qu’elle accuse d’avoir mené un double jeu après le tournage :



Publicité





« Tous ces beaux épisodes et il n’est jamais revenu voir sa femme. Mais que faisait-il alors pendant ce temps ? On se rend compte aujourd’hui qu’il allait chiner sur Instagram… alors qu’il était sous contrat de confidentialité et qu’il continuait de souffler le chaud/froid avec toi… Une honte, tellement déçue.«