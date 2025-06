Mariés au premier regard : Clémence annonce sa rupture avec Malik : « J’ai eu le cœur brisé »

Publicité





Le verdict est sans appel : aucun couple n’a survécu à la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Quelques jours après la diffusion du bilan final sur M6, diffusé lundi dernier, Clémence a pris la parole ce dimanche matin sur Instagram pour annoncer officiellement sa séparation avec Malik. Une annonce chargée d’émotion, partagée en story, dans laquelle la jeune femme se confie à cœur ouvert.





« Malik et moi ne sommes plus ensemble. Ces mots résonnent forts dans mon esprit et dans mon cœur. Je peux enfin vous dévoiler cette vérité et ce poids qui me pesait. »







C’est par ces mots que Clémence a confirmé la fin de leur histoire. Si leur compatibilité à 81 % avait suscité beaucoup d’espoir, la réalité a été tout autre. Très touchée, Clémence raconte avoir été prise de court par la rupture :

« Je peux enfin vous dévoiler cette vérité et ce poids qui me pesait. La chute a été brutale. Je ne m’y attendais pas après tous ces bons moments, beaucoup d’incompréhension car aucune dispute, aucun désaccord, aucun propos annonciateur ne laissait présager cette fin, et d’autant plus, aussi rapidement. J’ai eu le cœur brisé car mes intentions étaient sincères et, avec notre belle compatibilité et toutes ses projections ensemble, j’y croyais vraiment. »

Malgré une forte complicité à l’écran et des débuts prometteurs et alors qu’au bilan si ils avaient choisi de rester mariés tout en annonçant qu’ils partait en voyage de noces à l’Ile Maurice, leur relation n’a pas résisté à l’épreuve du quotidien. Clémence affirme avoir tout tenté pour sauver leur couple :

« J’ai beaucoup cru en notre histoire et croyez-moi, je me suis battue pour essayer de la sauver, en vain. Je me battais seule. »

Dans sa déclaration, elle remercie néanmoins Malik pour les moments partagés, ainsi que ses proches pour leur bienveillance. Elle lui souhaite « une belle route » et explique vouloir désormais prendre du temps pour elle, afin de « réparer [son] cœur » et retrouver confiance en l’amour.



Jessica, ancienne candidate et amie de Clémence a précisé la manière dont Malik a quitté Clémence : « Clémence a été larguée par téléphone 15 jours après le bilan !« .

Avec cette rupture, aucun couple de cette saison de « Mariés au premier regard » n’est resté ensemble, un constat rare et amer pour les fans de l’émission. Reste à savoir si l’amour sera au rendez-vous dans la prochaine saison…