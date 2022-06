Un si grand soleil en avance : Claire apprend la libération d’Hélène (résumé + vidéo épisode n°901 du 21 juin 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 21 juin en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Malgré tout ce qu’elle a fait vivre à Claire, Hélène est remise en liberté ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! Florent se charge d’annoncer la mauvaise nouvelle à Claire, qui est très en colère…







Un nouvel épisode de votre série à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 901



Florent doit annoncer à Claire que Hélène a été libérée de prison. Le juge n’a pas jugé bon de la garder en détention et Levars a demandé un non lieu… Claire est outrée et ne comprend pas. Elle se sent incomprise et trouve cette décision injuste.

Alors qu’Hélène a fait beaucoup de chemin et commence à voir la réalité en face, les rumeurs sur le Senso vont bon train et menacent la survie du club. Sabine, elle, veut éviter tout malentendu.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

