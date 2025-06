Mariés au premier regard : Malik sort du silence après les accusations et révèle être en couple

Publicité





Clémence a annoncé hier matin sa rupture avec Malik, couple chouchou des téléspectateurs de la dernière saison de « Mariés au premier regard ». Mais alors que Jessica, ancienne candidate et amie de Clémence, a attaqué Malik en l’accusant d’avoir été malhonnête, Malik a décidé de s’exprimer publiquement.





Dans une vidéo publiée sur Instagram hier soir, l’ex-mari de Clémence est revenu sur son expérience dans l’émission, a donné sa version des faits sur leur rupture… et a révélé qu’il est aujourd’hui de nouveau en couple.







« Je suis obligé de réagir après ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux« , débute-t-il, visiblement affecté par les commentaires reçus ces dernières heures.

Loin de l’image d’un homme manipulateur que certains internautes ont voulu dresser, Malik se décrit comme une personne discrète, presque réticente à participer à ce type d’expérience : « Je suis quelqu’un plutôt de l’ombre que de la lumière, quelqu’un de très réservé. C’est une journaliste qui m’a contacté… J’ai longuement réfléchi mais mes amis m’ont poussé à le faire. »



« Je ne jouais pas »

Revenant sur le mariage avec Clémence et les semaines qui ont suivi, Malik assure que ses sentiments étaient sincères au moment de la décision finale : « Par la suite il y a eu le tournage, le mariage, et vraiment quelques semaines après la décision finale. Comment voulez-vous que je réagisse ? On était portés, on était sur un nuage. Tous les sentiments que je disais, c’était du ressenti. (…) Je peux pas jouer et c’est juste incroyable qu’on puisse penser des choses pareilles »

Rappelons que le jour du bilan, quand ils ont choisi de rester mariés, Malik a affirmé que Clémence était la femme de sa vie et qu’il avait « des sentiments forts ».

Mais rapidement, les émotions s’essoufflent. Malgré un voyage à deux à l’Ile Maurice pour tenter de construire quelque chose après la fin du tournage, il confie que la flamme ne prend pas : « Pendant ce long voyage de noces, je me suis un peu éloigné de Clémence… Les sentiments ne naissaient pas. C’était plus de l’affection, de l’amitié. Mais je voulais attendre.« .

Une rupture maladroite mais assumée

C’est lors d’un retour de week-end au ski que la rupture est évoquée. Un moment que Malik admet avoir mal géré : « Le gros défaut que j’ai eu, c’est de ne pas avoir partagé ce que j’avais au fond du cœur. (…) Je me suis excusé à plusieurs reprises, ce sujet on aurait pas dû l’avoir par téléphone. Je suis même allé chez elle quelques jours après. »

Il affirme qu’un rendez-vous était prévu dimanche soir pour clarifier les choses avec Clémence, mais que les choses ont pris une autre tournure : « Ce soir on devait discuter, briser la glace. Il y a eu cette annonce ce matin, je pense savoir pourquoi…« .

Un nouveau départ amoureux

La vidéo se termine par une révélation inattendue : Malik n’est plus célibataire.

« Il y a quelqu’un qui est entré dans ma vie il y a quelques semaines. (…) Je ne lui en ai pas parlé, je pense qu’elle l’a su. »

Cette nouvelle pourrait selon lui expliquer le timing du message de Clémence. Mais pour Malik, il s’agit d’un nouveau chapitre qu’il assume, malgré les critiques. Alors que les anciens candidats de « Mariés au premier regard » se divisent entre soutien à Clémence et défense de Malik, cette affaire continue de faire grand bruit. Reste à savoir si Clémence réagira à son tour.