« Meurtres au paradis » du 6 juin 2022 : les épisodes de ce soir sur France 2 (rediffusion)

« Meurtres au paradis » du 6 juin 2022 : ce soir votre série « Meurtres au paradis » est en mode rediffusion dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







« Meurtres au paradis » du 6 juin 2022 : les épisodes de ce soir

Épisode « Trésors enfouis » : Roger Harkness, professeur d’archéologie à l’université de Londres, effectue des fouilles pour trouver un temple Arawak. Un jour, à la pause déjeuner, l’éminent archéologue s’effondre, raide mort, devant son adjointe Rebecca Morley et un de ses étudiants, Ed Lancer. Chargés de l’enquête, l’inspecteur Neville Parker et le sergent Florence Cassell découvrent que la cause du décès est un empoisonnement à l’arsenic. Le défunt n’avait rien mangé depuis deux jours. Par contre, une demi-heure avant son décès, il avait bu du café préparé par Rebecca en personne.

Épisode « Un mot de trop » : Une future mariée venue fêter son enterrement de jeune fille sur l’île de Sainte-Marie est retrouvée noyée dans la baignoire de sa chambre d’hôtel après une soirée passée avec ses meilleures amies. L’inspecteur Goodman est convaincu que la victime connaissait son agresseur ; il décide d’enquêter du côté des proches de la défunte. Pourtant, ces derniers semblent tous avoir un solide alibi à l’heure du crime.

