« Le jour le plus long » en mode rediffusion ce soir sur France 3 (lundi 6 juin 2022)

« Le jour le plus long » est en mode rediffusion ce soir, dès 21h10 France 3. Rendez-vous dès 21h10 pour (re)découvrir ce véritable chef-d'œuvre du cinéma diffusé à l'occasion de l'anniversaire du Débarquement en Normandie qui a eu lieu le 6 juin 1944. À suivre également en streaming sur tous vos appareils connectés via la fonction direct de France.TV







« Le jour le plus long » : l’histoire

En mai 1944, rassemblées dans le sud de l’Angleterre, les Forces alliées attendent l’ordre de débarquer en Normandie. Le 6 juin, alors que le maréchal allemand Rommel ne se doute de rien, les premiers commandos aéroportés, qui comptent dans leurs rangs le lieutenant-colonel Vandervoort et le général Cota, sont parachutés sur le Cotentin, à Sainte-Mère-Eglise. Le gros des troupes arrive par bateaux.

Interprètes

Réalisé par Andrew Marton, Ken Annakin et Bernhard Wicki, « Le jour le plus long » met en scène quelques grosses pointures d’Hollywood. On retrouve ainsi au casting de ce film, John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan, Edmond O’Brien, Mel Ferrer et Richard Burton.

La bande-annonce

On termine comme toujours ou presque avec les images, celles de la bande-annonce



C'est l'un des plus grands films de guerre du cinéma mondial… « 𝗟𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 », c'est lundi à 21.10 ! pic.twitter.com/HN1LOKEMqk — France 3 (@France3tv) June 4, 2022

