« N’oubliez pas les paroles » : Joris déjà éliminé, Victoria devient maestro

Les maestros s’enchainent en ce moment dans le jeu quotidien musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et on peut dire que c’est pas brillant ! Mardi soir, le sympathique Joris a été éliminé avec seulement 5 victoires et 5.000 euros de gains.







Victoria lui a succédé en récupérant le micro d’argent. Elle est devenue maestro mais n’a pas récolté le moindre euro sur la finale…







Elle sera de retour ce mercredi soir pour tenter de poursuivre l’aventure et engranger un peu d’argent dans sa cagnotte.

On est loin du formidable parcours de Kristofer, éliminé à la fin du mois d’avril avec plus de 300.000 euros de gains. Depuis, « N’oubliez pas les paroles » peine à trouver un maestro à la hauteur !



« N’oubliez pas les paroles » replay de l’émission du mardi 7 juin 2022

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

