Koh-Lanta : une 2ème épreuve d’orientation, un poteau maudit, une finale riche en surprises !

4 ( 4 )

Après l’élimination d’Olga hier soir dans « Koh-Lanta, le Totem Maudit » (voir notre résumé complet), on connait les noms des cinq finalistes qui participeront à l’épreuve de l’orientation : François, Bastien, Jean-Charles, Ambre et Géraldine.







Publicité





Mardi prochain, c’est le début de la grande finale de ce « Koh-Lanta, le Totem Maudit » avec l’épreuve la plus stressante, la plus redoutée : celle de l’orientation. Et cette année, la finale réserve des surprises inédites dans l’histoire de Koh-Lanta !







Publicité





En effet, le Totem Maudit réservera aux aventuriers une nouvelle surprise de taille avec son ultime malédiction.

A l’issue de l’épreuve d’orientation, les deux aventuriers qui n’auront pas trouvé de poignard disputeront une seconde épreuve d’orientation, un fait inédit dans Koh-Lanta.



Publicité





Cela signifie également que pour la toute première fois dans l’histoire du jeu, il y aura quatre aventuriers sur les poteaux ! Et ce n’est pas tout : ce quatrième poteau sera maudit !

Alors, qui de la persévérante Géraldine, de l’optimiste Ambre, de l’habile Bastien, du tenace Jean-Charles ou du fonceur François trouvera l’un des poignards salvateurs ?

Les 5 derniers rescapés sur les 24 aventuriers de départ, n’ont qu’un but : obtenir le précieux sésame pour monter sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta ! Ne manquez pas le dénouement passionnant de ce « Koh-Lanta, le Totem Maudit » le mardi 14 juin à 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note