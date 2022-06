Ici tout commence du 8 juin : Teyssier surmotivé, Constance soutient sa famille (résumé + vidéo épisode 417)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 8 juin, résumé et vidéo de l’épisode 417 – Teyssier débute sa préparation pour les sélections régionales du championnat de pâtisserie ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Alors que Théo et Charlène soutiennent leur père et ont décidé de bosser à ses côtés, Constance vient leur apporter son soutien. Zacharie les observe et n’apprécie pas…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 417



Théo et Charlène ont décidé de soutenir leur père en participant avec lui aux sélections du championnat. L’objectif : battre Zacharie ! La famille Teyssier est soudée comme jamais, Constance vient même les encourager…

A l’institut, les sélections régionales commencent… et les tensions aussi. De son côté, Tom fait une proposition indécente à Kelly. Axel et Salomé : feu d’artifice et pétard mouillé.

Ici tout commence – extrait vidéo du 8 juin

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

