Plus belle la vie : l’épisode déprogrammé ce mercredi soir

3 ( 4 )

Plus belle la vie PBLV épisode du mercredi 1er juin 2022 – Votre série quotidienne « Plus belle la vie » a été déprogrammée à l’improviste ce mercredi soir. En effet, alors que le match de tennis de Roland Garros opposant Cilic à Rublev a duré plus longtemps que prévu, France Télévision a choisi de diffuser la fin de la rencontre sur France 3.







Publicité





Votre épisode de « Plus belle la vie » n’a donc pas été diffusé.







Publicité





Prochaine diffusion demain, jeudi 1er juin. Et pour les plus impatients, l’épisode est déjà en ligne sur France.tv

Résumé de l’épisode :



Publicité





Barbara est retournée voir Tim à l’hôpital. Ce dernier s’inquiète pour son drone qui a dû rester sur le lieu de l’accident. Il demande à Barbara de l’accompagner sur le chantier. Barbara informe Tim que le camion qui l’a renversé était floqué d’un logo. Tim tilte : c’est la société du chantier où il filmait les jeunes du Parkour. Ce n’est pas une coïncidence si le camion a foncé dans Tim. Il va avoir besoin d’un avocat et Barbara en connait justement un…

Camille et Kevin ne peuvent s’empêcher de penser l’un à l’autre. Emma, une fois de plus, conseille à sa petite soeur de prendre du recul sur sa relation avec Kevin. Maintenant qu’elle est libre, elle doit penser à elle. Kevin est amoureux de Camille et Baptiste met son pote en garde…

Séverine sonne à la porte de la coloc. Elle n’en veut pas à Vidal de lui avoir caché la vérité sur sa maladie. Ils passent la soirée ensemble…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note